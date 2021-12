Muža, ktorý v hlavnom meste zaútočil na odparkovaný Mercedes, hľadá polícia: Kto je tento boxerista?

Ako o prípade prípade informujú na sociálnej sieti, policajti prvého bratislavského okresu objasňujú okolnosti trestného činu poškodzovania cudzej veci, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ koncom októbra tohto roku.

"Na zaparkovanom vozidle značky Mercedes spôsobil škodu úderom ruky do ľavého spätného zrkadla, ktoré sa následkom úderu rozbilo a kryt zo zrkadla odletel na zem. Tým spôsobil škodu vo výške 1 247,12 eur," píšu muži zákona. V súvislosti s vyšetrovaním sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie osoby na záberoch, ktorá by svojimi vedomosťami mohla napomôcť pri objasnení tohto skutku.

"Akékoľvek informácie k totožnosti osoby na priložených fotografiách a videozázname, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu, nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície," dodávajú na sociálnych sieťach.