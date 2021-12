Pred konkatedrálou v Prešove osadili Jurajov (84) betlehem: Mária s Jozefom, pastier a psík z jedného stromu!

Autorom dreveného betlehema, ktorý osadili pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove, je 84-ročný Juraj Antoňák z Ličartoviec. Pri inštalácii mu pomáhali i členovia jeho rodiny.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Keď som bol vo Svätej Zemi, videl som, koľko je tam betlehemov, najmä v Jerichu. Inšpirovalo ma to. Potom ma oslovilo Šarišské osvetové stredisko v Prešove, dozvedeli sa, že mám nejaký betlehem. Mal som ešte len jednu postavu hotovú, najstaršieho baču. Začal som s tým v roku 2004 a na ďalší rok som ho už mal hotový. Odvtedy bol betlehem postavený desaťkrát v Tatrách s veľkým úspechom, šesťkrát v Prešove a raz v rodnej obci Ličartovce," povedal Antoňák.

Betlehem tvorí približne 20 vyrezávaných postáv ľudí a zvierat. Jedna postava vzniká niekoľko mesiacov, za týždeň sa dá podľa jeho slov urobiť jednoduchá rezba. "Panna Mária, svätý Jozef, pastier a psík sú zhotovení z jedného stromu. Z ďalšieho stromu sú napríklad traja králi," priblížil Antoňák.

"Betlehem pred konkatedrálou bol prvý raz osadený v roku 2007, avšak s menším počtom sôch. Má dotvoriť vianočnú atmosféru a poukázať na podstatu Vianoc, čo je vlastne biblický výjav narodenia Ježiša Krista. Ide v podstate o poctivú ručnú prácu s dlátom. Pán Antoňák používa rôzne typy dreva, čiže betlehem je z môjho pohľadu aj celkom zaujímavo farebne ladený," uviedla riaditeľka Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove Barbora Rusiňáková.

Po novom je betlehem osadený z pravej strany kostola, keďže prebieha jeho rekonštrukcia. "Myslím si, že je to ešte aj trošku lepšie, keďže je takto viditeľný z oboch strán Hlavnej ulice," priblížila Rusiňáková. Pred vstupom do konkatedrály je osadených 17 vianočných stromčekov, ktoré ozdobili žiaci materských a základných škôl, ako aj ľudia zo zariadení pre seniorov. "Stromčeky sú veľmi kreatívne a inovatívne vyzdobené. Osobne to vnímam ako dobrú inšpiráciu aj na ozdobenie stromčekov, ktoré budú mať ľudia doma,“ dodala Rusiňáková.