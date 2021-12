Pri zimnom prikrmovaní vtáčikov si dajte pozor: Toto do kŕmidiel nepatrí a naopak, na čom si pochutnajú?

Vtáky by sa počas zimy nemali prikrmovať ľudskými potravinami. Obsahujú látky, ktoré vtáky v prírode vo svojej potrave neprijímajú.

Môžu im uškodiť a spôsobiť napríklad zažívacie ťažkosti, dehydratáciu či smrť. Uviedla to Slovenská ornitologická spoločnosť Bird Life Slovensko.

Do vtáčieho kŕmidla môžu ľudia dať prírodné zrniečka, semená, oriešky, ovocie či zeleninu. Použiť môžu aj energetické krmivo vo forme loja, vareného mäsa alebo tukových zmesí z bravčovej masti so semienkami. "Pamätajme na to, že vtáčie kŕmidlo nesmie byť odpadkový kôš na pokazené alebo znehodnotené ľudské potraviny," prízvukujú ornitológovia.

Upozorňujú, že v žiadnom prípade sa pre vtáky nedáva kožka z údenej slaniny, nič korenené, sladké, slané, pražené, údené či pečivo. Najatraktívnejšie pre vtáky sú slnečnicové semienka, proso, pšenica, repka, jablká. Najuniverzálnejším krmivom je nepražená nelúpaná nesolená slnečnica, tvrdí SOS/BirdLife. "Tá chutí takmer každému návštevníkovi kŕmidla. Najčastejšie na nej hodujú rôzne druhy sýkoriek, stehlíkov, brhlíky, glezgy či ďateľ," podotkli ornitológovia.

Vrabce poľné či domové obľubujú podľa organizácie slnečnicové semienka, viac ich však v kŕmidle poteší pšenica, proso alebo semienka repky. Zimujúce červienky, rôzne druhy drozdov, chochláče severské zas ovocie. "Ideálne sú na prikrmovanie týchto druhov jablká, alebo si môžeme nachystať a vhodne uskladniť na jeseň plody jarabiny," poukazuje.

Ďatle, sojky, straky či sýkorky konzumujú tukové krmoviny, ideálny je loj. Požiť podľa ornitológov môžu tiež tukové zmesi, ktoré sú dostupné aj s prímesou semienok v obchodoch. "Ak sa rozhodneme prikrmovať vodné vtáky, tak zabudnime na pečivo. Je to najhoršia možnosť, ktorú môžeme zvoliť," skonštatovali ornitológovia. Hovoria, že vodné vtáky, ako sú labute, kačice, čajky treba prikrmovať zrnami, napríklad obilím či kukuricou. Ľudia môžu použiť aj varenú ryžu, listovú zeleninu, mrkvu, zemiaky. Pečivo spôsobuje vodnému vtáctvu tráviace ťažkosti a aj smrť, uviedli environmentalisti.