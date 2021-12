Rodinku na chate v Selciach prekvapila nečakaná návšteva: Fotka, ktorá vás dostane! V kozube našli túto roztomilú sovu

Nečakaná návšteva. Rodina Gregušovcov z Brezna ostala pri poslednej návšteve chalupy v Selciach (okr. Poltár) poriadne prekvapená.

V kozube totiž našli vystrašenú sovu. Nespanikárili a na pomoc zavolali ochranárov, ktorí si po zatúlaného vtáka prišli a po vyšetrení ho vypustili do prírody. Gregušovci aspoň zistili, že majú dobre pretiahnutý komín a sú dobre pripravení na Mikuláša...

Rodinka sa cez víkend vybrala na chalupu, no večer zistili, že čosi šramotí v komíne. „Tušili sme, že ide o zviera, a tak som mierne odchýlil kozubovú vložku a zrazu nám do kozuba spadla sova. Našťastie sme v ňom od jari nekúrili,“ povedal Igor, ktorý neváhal a kontaktoval ochranárov z CHKO Cerová vrchovina. Rodina potom kozub prekryla, aby mal vyľakaný vták pokoj a tmu.

Na druhý deň ráno prišiel po sovu lesný botanik Martin Matúš. „V pondelok bola odbornými pracovníkmi zhodnotená dobrá kondícia jedinca,“ uviedla Veronika Rízová z CHKO Cerová vrchovina s tým, že podľa dlhoročných skúseností je najvhodnejšie sovu vypustiť čo najrýchlejšie do voľnej prírody, pretože v chovnom zariadení je v strese. Podľa ochranárov tento chránený živočích zrejme hľadal dutiny a keďže nenašiel vhodný strom, namieril si to do komína. „Odporúčam niekoľkokrát do roka zrkadielkom skontrolovať priechodnosť komína od spodných dvierok. Komín je v poriadku, pokiaľ vidieť hore svetlo,“ povedal Adam Deák z Centra komínov.

Sova lesná