Zaspomínajte si s nami na najobľúbenejší sviatok detí v minulosti: Ako vyzeral Mikuláš našej mladosti!

Dobráckeho deduška s dlhými bielymi fúzmi a bradou milujú na celom svete!

Budúci pondelok 6. decembra nás opäť čaká sviatok svätého Mikuláša. Ten patrí medzi najobľúbenejšie najmä u ratolestí, ktoré si v jeho predvečer položia očistené topánočky do okna a ráno sa tešia zo sladkých darčekov v podobe čokoládok, orieškov či ovocia. Na Slovensku má svoju tradíciu už po desaťročia, no s tým rozdielom, že za socializmu nosili deťom dobroty dedo Mráz so Snehulienkou a dnes ich prídu pozdraviť Mikuláš s čertom. Pozrite sa spolu s nami na to, ako sa oslavovalo v minulosti.

1952 Košice

Prišiel k nám zo Sovietskeho zväzu

Za socializmu komunisti Mikuláša premenovali, mal aj iný sprievod. V decembri 1952 zavítal na východ Slovenska dedo Mráz spolu so Snehulienkou a zvieracími kamarátmi. Vtedy prišiel moskovským rýchlikom z československo-sovietskych hraníc.

1958 Bratislava