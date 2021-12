Sviatočné obdobie v Poprade štartuje on! Vianočná dominanta už stojí na svojom mieste

Po dvoch neúspešných pokusoch v pondelok popoludní priletel na najväčší kruhový objazd v Poprade anjel. Ten je dominantou vianočnej výzdoby a už tradične ho na miesto dopravil vrtuľník. Svietiaca socha je súčasťou kruhového objazdu pri Dome kultúry v Poprade už trinástykrát.

Máte špeciálnu vianočnú tradíciu naviazanú na vaše mesto či obec? Napíšte nám o nej na tip@novycas.sk!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Anjel je vysoký 13 metrov a váži 850 kilogramov. „Zložený povrch pokrýva 42 000 svetelných LED bodov. Tieto rozmery dali zabrať montérom a vrtuľníku, ale všetci boli na osadenie dokonale pripravení,“ uviedla hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová. Tento rok nebolo možné prílet anjela zorganizovať pred očami záujemcov tak, ako v minulých rokoch. Považovalo by sa to za hromadné podujatie a to je počas lockdownu zakázané.

Všetci si však presun mohli vychutnať prostredníctvom živého prenosu na oficiálnej FB stránke mesta. „Anjel je odetý v červenom kabáte, má dlhé vlasy a hrá na harfe. Pod ním sa nachádzajú svetelné stromčeky,“ doplnila hovorkyňa s tým, že spoločnosť mu bude robiť tak ako minulý rok jeho mladší brat, asi sedem metrov vysoký Anjel Aura. Ten je symbolom ochrany pacientov a zdravotníckych zamestnancov a bude osadený na kruhovom objazde pri nemocnici.

Najväčšia vianočná atrakcia zostane v strede kruhového objazdu až do konca prvej januárovej dekády. „Najkrajšiu vianočnú výzdobu na Slovensku budú tvoriť okrem tejto dominanty aj kilometre svetelných girlánd, postavičky, hviezdy, kométy, ktoré budú len malou časťou vianočného osvetlenia a výzdoby. Krása Vianoc bude opäť roztrúsená po celom meste. Obmenou prejdú aj prvky v mestských častiach. Obyvatelia i návštevníci sa môžu tešiť na úplne nový vianočný stromček či srdcovú fantáziu,“ dodal primátor Popradu Anton Danko.

V najväčšom meste pod Tatrami sa tento rok nebude kvôli zlej epidemickej situácii konať tradičný príchod Mikuláša, po ktorom sa rozsvietila výzdoba v celom meste. Rovnako sa neuskutočnia ani vianočné trhy. Samospráva pristúpila aj k úspornému režimu vianočnej výzdoby. „Úspora neznamená menej výzdoby – ale kratšie svietenie. S výnimkou dvoch hlavných prvkov nebudeme svietiť po 23.00 h ani ráno a skončíme už na Troch kráľov,“ ubezpečil Danko.

Zároveň zdôraznil, že ceny energií sa zvýšili takmer o 300 percent a preto musia pod Tatrami šetriť a ísť do úsporného režimu. Samotná výzdoba však podľa primátora všetkých určite milo prekvapí. „Nebude chudobnejšia, ale naopak, bohatšia. Prechádzka Popradom pri rozsvietenej výzdobe bude opäť pre všetkých pekným zážitkom,“ dodal primátor.