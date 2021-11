Školáčka Zoe stála sedem hodín v mraze pre dobrú vec: Chcem, aby aj zvieratká mali pekné Vianoce

Aj keď má Zoe len 7 rokov, osud nechcených zvieratiek jej nie je ľahostajný. Namiesto toho, aby trávila sobotu v teple a pozerala rozprávky, rozhodla sa, že podporí občianske združenie, ktoré sa stará o psíkov. Spolu s mamičkou Ivanou pripravili šumivé bomby do kúpeľa a čajové sviečky, ktoré Zoe predávala na parkovisku pred ich domom.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Mama Ivana si všimla, že dcérka Zoe má predajného ducha. "Mám medzi priateľmi pani, ktorá má neziskovú organizáciu pre psíky. Opýtala som sa Zoe, či by im nechcela pomôcť a ona povedala, že veľmi rada," hovorí Ivana o celom nápade. Spolu sa rozhodli, že pred ich domom na parkovisku postavia stánok a budú predávať čajové sviečky a bomby do kúpeľa. Hoci bolo chladné počasie, Zoe vydržala stáť pri svojom "stánku" na parkovisku od 10:00 do 17:00, dokonca si tam aj zjedla obed, aby jej nič neuniklo.

"Veľmi sa teším, že psíkovia budú mať krajšie Vianoce," povedala Zoe, ktorá priznala, že jej bola zima, ale stálo to za to. "Sami sme prekvapení, že to vydržala," chváli dcéru hrdá mama. Celá akcia sa podľa nej aj Zoe podarila na jednotku. "Prišli aj ľudia z Ivanky pri Dunaji, Chorvátskeho Grobu a aj spolužiaci Zoe," povedala nadšená Ivana. Cenu za ponúkané drobnosti si určovali sami ľudia, takže každý mohol prispieť podľa uváženia. "Vyzbierali sme 273 eur, z čoho som bola milo prekvapená. V týchto ťažkých časoch sme ani nedúfali, že ľudia budú takí fantastickí," uzatvára spokojná Ivana.