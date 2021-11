Odpoveď na nákupný ošiaľ! Zbierkou Giving Tuesday môžu Prešovčania pomôcť ľuďom v núdzi do tohto dátumu

Mesto Prešov už tradične pred vianočnými sviatkami organizuje zbierku na pomoc ľuďom v núdzi. Prešovčania im aj tento rok môžu v rámci zbierky Giving Tuesday venovať teplé čiapky, rukavice, šály a tiež trvanlivé potraviny.

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, ide o pomoc nielen pre dospelých, ale aj pre deti. „Preto všetky vyzbierané veci a potraviny rozdelíme tak, aby sme potešili aj deti, ktorých rodičia sú v ťažkej finančnej situácii. Vyzbierané čiapky, šály, rukavice a trvanlivé potraviny však potešia a pomôžu aj hendikepovaným ľuďom, dospelým a seniorom,“ doplnila Šitárová.

Zimné veci a trvanlivé potraviny je možné doručiť do stredy 1. decembra do kancelárie prvého kontaktu na Jarkovej ulici 26, alebo do kancelárie sociálneho poradenstva na Mestskom úrade na Jarkovej ulici 24 v čase úradných hodín.

GivingTuesday sa koná každoročne v utorok po Dni vďakyvzdania v USA. Je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku. Tento rok pripadá sviatok štedrosti Giving Tuesday na 30. november. „Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti,“ vysvetlila tlačová referentka.