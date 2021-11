Ovzdušie pri košických oceliarňach opäť trápi Veľkú Idu: Autá čistia octom a kyselinou mravčou

O smogu vedia svoje, veľa a často! Vo Veľkej Ide pri košických oceliarňach neberú výstrahy o znečistení ovzdušia na ľahkú váhu. Pôvodne červenkastý poprašok im zosivel až zčernel. Miestni menej vetrajú a poriadne zašpinené autá čistia len vďaka octu a kyseline mravčej.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Starosta Veľkej Idy Peter Nagy pre Nový Čas povedal, že sú každodenne informovaní o stave ovzdušia a nebezpečenstve. "Hodnoty znečistenia sú opäť kritické. Nešírime paniku, ale už sme si aj zvykli, že na jeseň a v zime, keď železiarne idú naplno, máme problém. Hodnoty však stúpajú aj tým, že sa začína vykurovacia sezóna," uviedol.

Všetok prach zostáva práve v okolí tejto obce. "Alergici a astmatici to vnímajú veľmi citlivo, máme aj reklamácie zo strany občanov. Takisto to vidieť na oknách a hlavne autách, ktoré sa veľmi ťažko a zle umývajú. Štvorročné auto po zaprášení neraz vyzerá ako 20-ročné! Prachu je viac ako dosť. Minulý rok počas lockdownu zo železiarní toľko prachu nedovialo a dýchalo sa nám ľahšie," dodal Nagy. Idčania úplne logicky menej vetrajú a aj chodia na prechádzky. Východiskom je výsadba ochranných drevín, načo obec získala dotáciu, ale kvôli covidu sa to zatiaľ nezrealizovalo. Ide o topole, ktoré by mohli a mali pomôcť. Všetci veria, že sa podarí vyvinúť technologický zlepšovák, aby sa už životné prostredie v okolí Košíc tak neznečisťovalo.