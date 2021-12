Ambiciózna Réka z Moldavy nad Bodvou vyniká v kickboxe: Priateľ sa ubráni sám, ju to ťahá k takémuto povolaniu

Útla, no výbušná a energická! Réku Harajdovú (19) z Moldavy nad Bodvou ešte len čaká maturita na košickom gymnáziu, ale talentu má na rozdávanie. Viacnásobná víťazka Svetového pohára, vicemajsterka sveta a bronzová na šampionáte starého kontinentu, vyniká v kickboxe.

Svojmu priateľovi Lukášovi (21) však kryť chrbát nemusí, lebo sebaobrana mu je mu rovnako blízka. Úspešná športovkyňa prezradila, že najprv vyskúšala taekwondo. "Nevedela som obsedieť, tak ma dali na šport. Od štrnástich rokov som sa venovala taekwondu a zúčastnila som sa aj na niekoľkých medzinárodných pretekoch," prezradila Réka, ktorá sa však oveľa lepšie cítila v kickboxe. "Už od prvého tréningu ma to chytilo. Prišli aj úspechy a chuť, keďže sa mi podarilo päťkrát zvíťaziť vo Svetovom pohári, dvakrát som sa stala vicemajsterkou sveta a na európskom šampionáte som získala bronz," spomenula táto kickboxerka, ktorá chce popracovať na psychike a pokoji, aby v závere súbojov dokázala dominovať.

"Potrebujem získať viac sebavedomia, lebo kondične som na tom výborne," pripomenula Réka a na tému, že či kickbox nie je skôr mužským športom, rázne odvetila toto: "Nebola som v klube Guard Košice jediným dievčaťom. Mnohí sa aj čudujú, ale je to moja voľba a tento šport mám veľmi rada. Krv u nás nestrieka, ale často cítim, že ma zabolí ruka, krk, či noha. No nesťažujem sa. Kickbox podobne ako bojové umenia vo všeobecnosti prispievajú k dobrej postave. Nemusím chodiť navyše do posilňovne," pokračuje. Práve milovaný kickbox ju spojil aj s Lukášom. "Nepotrebuje ma ako osobnú strážkyňu, lebo sa dokáže ubrániť aj sám! Chcela by som sa stať policajtkou a využiť aj schopnosti, ktoré ovládam v športe," dodala Réka. V športe má jasnú víziu - túži po zlatej medaile z majstrovstiev sveta! A o dva roky by sa to aj mohlo stať.

Tréner o Réke

"Réka je velmi ctižiadostivá, pracovitá a húževnatá. Dokáže cieľovedome na sebe pracovať a úspešne nahrádza hendikep svojej výšky. Práve vďaka svojej až buldočej zaťatosti prekonáva prekážky, rastie. Je veľmi skromná, rada pomáha iným a je to naozaj dobrý typ športovca," povedal o nej jej tréner Peter Onuščák.