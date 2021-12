Vstupná brána do národného parku pri Hrabušiciach opeknela: Žiaci zasadili desiatky líp

Krajšie a zdravšie! Priamo v prírode si užili vyučovanie hrabušickí šiestaci. Za obcou, smerom k vstupu do Slovenského raja, pomáhali sadiť stromčeky. Vyrástla tu alej dvesto líp, ktoré by mali prežiť nielen túto detskú generáciu.

Pre dobrý pocit sa ráta každá brigáda. Pokiaľ je namiesto vyučovania, o to lepšie. Hrabušickí školáci sa však potešili, že si pod vedením odborníkov a ochranárov mohli vyskúšať sadenie stromov priamo pri ich obci. "Správa národného parku Slovenský raj prišla s projektom výsadby líp a my sme túto aktivitu spolu s urbariátom a štátnymi lesmi len uvítali. Lipy sa do tohto prostredia hodia, lebo neďaleko je ekovčeľnica a raz sa možno dočkáme aj väčšieho množstva medu z kvetov tohto stromu," spomenula starostka Jana Skokanová.

Všetci spoločne veria, že stromčeky sa ujmú a skrášlia okolie. Riaditeľ tejto rezervácie Tomáš Dražil pripomenul, že starú alej pod Zelenou horou neďaleko Hornádu len doplnia o mladé lipy, ktoré by mali všetkých prežiť. Martin Vanous, riaditeľ odštepného závodu Prešov Štátnych lesov SR uviedol, že poskytli tzv. jamkovač na vyhĺbenie dier pred sadením. "Zvýši to biodiverzitu a je to pekná akcia. Splní to funkciu aj vetrolamu a určite sa tieto stromy nepestujú za účelom ťažby," dodal.