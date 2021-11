V najväčšej obci Slovenska nastal veľký stavebný boom: V Smižanoch myslia na starkých, rodiny i deti

O svojich starkých sa postarajú! V najväčšej obci na Slovensku, v Smižanoch, nemajú žiadne zariadenie pre seniorov, no mení sa to. Aj dôchodkyňa Ľudmila Babíková (86) sa teší, že už začali s výstavbou domova s celoročnou prevádzkou pre 40 ľudí.

Bývalá účtovníčka je jednou z 999 obyvateliek Smižian, ktorí majú nad 65 rokov. "Teším sa, že budeme mať domov dôchodcov, ktorý nám veľmi chýbal," vraví Ľ. Babíková. Doteraz totiž v jej obci nemali podobné zariadenie. Začali ho stavať z vlastných prostriedkov, lebo zastupiteľstvo vyčlenilo na tento účel 200-tisíc eur.

"Po zápise rozostavanej stavby v katastri podáme žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania o príspevok. Urobili sme aj elektronickú súťaž a cenu predpokladanej zákazky vo výške 3,7 mil. € sa podarilo znížiť o milión! Hotové by to malo byť do roka," spomenula Miroslava Szitová, starostka Smižian, kde už 20 rokov pre penzistov museli hľadať miesta v okolí - v Spišskej Novej Vsi alebo Nálepkove. V Smižanoch síce funguje opatrovateľská služba, majú dokopy až 24 opatrovateliek, no o seniorov sa starajú len počas pracovnej doby.

"V spomínanej Spišskej Novej Vsi je v poradovníku až 190 seniorov, čiže miest je málo. Tá naša budúca kapacita je už dnes v Smižanoch naplnená. Keďže to bude obecné zariadenie, ceny vrátane stravy a práčovne budú dostupné," dodala starostka. Mimo tejto výstavby však finišuje aj dokončenie 7,5-kilometrového cyklochodníka od ich obce k Letanovciam, Spišským Tomášovciam a Hrabušiciam v Slovenskom raji. Takisto počítajú s rozvojom individuálnej výstavby bytových i rodinných domov, v plánoch majú nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou a tartanovú dráhu pre hasičov a športovcov. Novinkou bude kruhová križovatka v tejto obci.