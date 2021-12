Obrovský kontrast železničných zastávok v Slovenskom raji: Stratená láka, Dedinky priam odstrašujú

Nie je zastávka ako zastávka! Na juhu Slovenského raja v okrese Rožňava je jedna pýchou a ozdobou, no tá druhá odstrašuje. Kým v Stratenej vďaka iniciatíve chalupárov zmenila podobu a turistov láka, v Dedinkách na tej istej železničnej trati turistov skôr odháňa a pôsobí hororovo. Obe patria Železniciam SR (ŽSR).

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ten lepší prípad v podobe zmeny zastávky v Stratenej má na svedomí Eva Jánošíková (76) s dcérou, ktorá býva v susedstve staničky. "Bola v katastrofálnom stave. Najmä rozpadávajúce sa schody, ale aj zatekajúci strop. Bola tam špina a všetko na výsmech, ale moja dcéra nelenila a poslala ŽSR fotografie žalostného stavu aj so žiadosťou, aby sa postarali o nápravu. Čuduj sa svete, dodržali slovo a opravili zastávku, ktorá už neodrádza návštevníkov," povedala pani Eva a dodala, že do poličky na spestrenie čakania pridali aj nejaké knihy na čítanie.

"Môže si ju zobrať do vlaku a inokedy vráti, prípadne doplní zbierku z vlastnej knižnice. Sme južnou bránou do Raja, takže normálna stanica by mala byť samozrejmosťou. Kde je vôľa, tam je aj cesta," dodala táto vitálna dôchodkyňa.

V tomto prípade ŽSR reagovali promptne, avšak neďaleko je ďalšia stanica Dedinky, ktorá je už roky zavretá. Takto k neďalekej priehrade Placmanská Maša a na turistiku a lyžovanie naozaj asi nikoho neprilákame. Nový Čas oslovil aj ŽSR. "Staničná budova, ktorá sa nachádza na trati Červená Skala–Margecany, je tohto času neobsadená, a teda v nej nesídli žiadna zložka ŽSR ani ZSSK (predaj lístkov). Nie je komerčne prenajatá, no udržiavame ju v bežnej údržbe, zabezpečujeme poriadok a technický stav," uviedla Barbora Šugárová z odboru komunikácie ŽSR.