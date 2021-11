Slováci vymenia postele za mrazivý exteriér: Noc vonku upozorní na slabú prevenciu pred stratou bývania

Podujatie Noc vonku, ktoré upozorňuje na stále rastúce problémy ľudí bez domova a potrebu stabilného bývania, bude aj tento rok prebiehať on-line. Občianske združenie Vagus, ktoré ho organizuje, vyzýva záujemcov, aby vo štvrtok pohodlie svojej postele vymenili za miesto v exteriéri.

Vhodný je balkón, terasa, záhrada či príroda. Organizátori podujatia budú spať na dvore nízkoprahového denného centra Domec v Bratislave, odkiaľ budú naživo vysielať diskusiu. Celý program bude vysielaný na sociálnych sieťach Vagusu. Združenie chce tento rok upozorniť na chýbajúci systém prevencie, ktorý by ľudí ochránil pred stratou domova. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa zúčastní aj na diskusii počas Noci vonku. Na Slovensku je podľa neziskovej organizácie stratou domova ohrozených viac ako pol milióna ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby. Reálne ich však môže byť viac, keďže číslo je z roku 2020 a nezohľadňuje tohtoročný vplyv pandémie.

"Najefektívnejším riešením bezdomovectva je jeho prevencia. Človek, ktorý prechádza ťažkou životnou krízou, potrebuje podporu odborníkov a opatrenia, ktoré zabránia strate bývania. Vtedy má ešte šancu to zvládnuť," povedala riaditeľka Vagusu Alexandra Kárová. Ak človek v kríze prepadne sociálnym systémom a ocitne sa na ulici, bude pre neho podľa riaditeľky náročné vrátiť sa do bežného života, a to aj s intenzívnou pomocou odborníkov.

Štát, ako tvrdí, vie, keď niekto neplatí zdravotné poistenie či účty za elektrinu. "Tieto údaje vedia pomôcť identifikovať ľudí ohrozených vylúčením z bývania. Sociálny systém by podľa nás mal tieto skupiny obyvateľstva priebežne sledovať a aktívne chrániť pred stratou bývania," skonštatovala Kárová s tým, že podľa štúdií vedia byť preventívne opatrenia až 18-krát lacnejšie ako následné riešenie bezdomovectva.

Cieľom Noci vonku bude okrem upozornenia na nedostatky aj vyzbieranie finančnej podpory na linku pomoci a krízový byt, ktorý prevádzkuje Vagus. Združenie žiada ľudí, ktorí plánujú v rámci podujatia prespať vonku, aby to zdokumentovali napríklad cez fotografiu zverejnili to na sociálnych sieťach. Tieto príspevky je potrebné označiť hashtagom #NocVonku2021 a označiť Vagus na Facebooku (@Vagus) alebo na Instagrame (@vagus_sk). Minulý rok sa takto na podujatí zúčastnilo takmer 300 ľudí. TASR sa pokúsi získať stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.