V Malých Karpatoch vznikla pozorovňa zvierat: Vydrica už nie je len pod hradom!

Nenápadná drevená búdka plní zaujímavý účel! Na turistickej trase medzi Račou a Mariankou vznikol na prvý pohľad zvláštne vyzerajúci objekt, vďaka ktorému môžu návštevníci pozorovať divú zver, ale aj postupné premeny lesa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pozorovňa je súčasťou projektu Živé miesta, vznikla z iniciatívy Metropolitného Inštitútu Bratislava a Mestských lesov v Bratislave. V budúcnosti by sa celá oblasť mohla stať súčasťou národnej prírodnej rezervácie Pramene Vydrica.

Väčšina Bratislavčanov si pod názvom Vydrica okamžite predstaví časť podhradia. Je to však aj názov vodného toku, po ktorom je pomenovaná aj nová pozorovňa zvierat medzi Račou a Mariankou. Ide o prostredie charakteristické nepokosenými lúkami, pňami bývalých vzrastlých stromov, popadanými stromami a krovím. Z Vydrice možno pozorovať nielen zvieratá, ale aj postupnú premenu lesa po veternej kalamite na prirodzený les. „Chcem poprosiť návštevníkov, aby pristupovali k tomuto miestu s rešpektom a zver neplašili,“ hovorí Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave.

Pozorovňa má približne 13 štvorcových metrov a vojde sa do nej menšia skupinka ľudí. Vďaka strieške budú chránení aj pred dažďom či snehom. Návštevníka privedie do objektu zdvíhajúca sa lávka a cez úzky vstup príde do krytého priestoru s terasovitým sedením a výhľadom na prírodu. „Celý objekt je osadený na oceľových vrutoch a navrhnutý z jedného typu smrekovcových hranolov, čo umožnilo využiť lokálny materiál na výstavbu,” vysvetlil Marcel Dzurilla, riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy.