V Tisovci chcú zrekonštruovať interiér mestského kultúrneho strediska: Pribudnú aj takéto novinky

Samospráva Tisovca chce zrekonštruovať interiér starej časti budovy mestského kultúrneho strediska (MsKS), v ktorom sa v súčasnosti nachádza divadelná sála spojená s kinosálou.

TASR o tom informovala primátorka mesta Irena Milecová. Budova MsKS v Tisovci pozostáva z dvoch častí, v novšej sa nachádza spoločenská sála, mestská knižnica či hudobný salónik. V týchto priestoroch samospráva vykonáva postupnú rekonštrukciu svojpomocne. V tomto roku opravili napríklad spojovaciu chodbu, zrekonštruovaný bol aj vestibul. Stará časť MsKS v súčasnosti slúži ako divadelná sála s kinosálou a konajú sa v nej rôzne kultúrne podujatia.

Budova bola postavená v roku 1956, mnohé veci vo vstupnom vestibule sú ešte pôvodné. Prvá rekonštrukcia tu bola uskutočnená v roku 1977. Hľadisko dostalo nové stupňovité sedenie, opony a divadelnú techniku. Od toho roku je to už naozaj značne opotrebované, priblížila primátorka. V rámci projektu počíta mesto s rekonštrukciou divadelnej sály, novou elektroinštaláciou, akustikou či obnovou sociálnych zariadení. Pribudnúť by mal aj bezbariérový prístup a dve miesta v hľadisku vyhradené špeciálne pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Divadelná sála sa u nás každoročne využíva na rôzne divadelné podujatia. Máme dlhoročnú tradíciu nášho divadelného súboru Daxner, ktorý tu nacvičuje svoje hry. Priestor je pravidelne využívaný aj školami, doplnila Milecová. Samospráva sa chce pri rekonštrukcii MsKS uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške 200 000 eur. Podľa nedávno dokončenej projektovej dokumentácie by ďalších približne 80 000 muselo mesto na obnovu priestoru vyčleniť z vlastného rozpočtu. O podaní žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry SR musí ešte rozhodnúť mestské zastupiteľstvo.