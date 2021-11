Po explózii strely zaliatej v betóne absolvoval Ján štyri operácie: Nešťastie už vyšetruje polícia

Obrovský výbuch vyšetruje aj polícia. Po štyroch operáciách leží v nemocnici Krupinčan Ján (47), ktorý mal obrovské šťastie v nešťastí, keď pri hospodárskej budove v Zemianskom Vrbovku (okr. Krupina) zarezal do mínometnej strely.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Šokovaní ostali obyvatelia Zemianskeho Vrbovku pri Krupine, keď počuli, že neďalekými lazmi otriasol v stredu veľký výbuch a neveriacky krútia hlavami nad tým, že to Ján prežil. Ten totiž pri úpravách na chalupe pri hospodárskej budove, kde jeho mama Mária chová domáce zvieratá, karbobrúskou zarezal do betónu. V ňom sa nachádzala funkčná stará munícia, ktorá vybuchla a odhodila Jána na päť metrov. „Videl som na Viničky ísť sanitku, no ani mi nenapadlo, že sa stalo takéto nešťastie. Ján sa však akoby druhýkrát narodil. Mohlo to totiž dopadnúť oveľa horšie,“ hovorí starosta Erik Mäsiar.

Privolaná záchranka muža s črepinami v tele ošetrila na mieste a previezla do zvolenskej nemocnice. „Prijali sme pacienta s vážnymi zraneniami, momentálne sa nachádza na oddelení JIS,“ informovala hovorkyňa nemocnice AGEL Martina Pavlíková. Výbuchom sa zaoberá aj polícia. „Začali sme trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví,“ uviedla hovorkyňa polície Mária Faltániová s tým, že doposiaľ nezistený páchateľ zalial do betónovej podsteny prístavby rodinného domu nezistený predmet, ktorý pri pílení karbobrúskou s diamantovým kotúčom vybuchol. Poškodený mal utrpieť mnohopočetné rezné rany, ktoré si vyžiadali aj operačný zákrok a dobu liečenia na viac ako 42 dní.

Juraj Kadecký z oddelenia pyrotechniky Odboru kriminalistickej identifikácie PZ upozorňuje, aby občania v prípade nálezu akejkoľvek munície v žiadnom prípade s ňou nemanipulovali. „Nález je potrebné oznámiť na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na čísle 158. Nezabúdajte, že aj keď je munícia stará, môže byť funkčná a môže vybuchnúť, takže pri neodbornej manipulácii môže dôjsť k úrazu, či dokonca k úmrtiu,“ informoval Kadecký. Dodal, že pri náleze munície v zastavaných oblastiach s pohybom ľudí je potrebné zabezpečiť miesto nálezu do príchodu policajnej hliadky.