Šokujúce konanie farára z Bolešova: Radšej zomriem slobodný na covid ako neslobodný vo väzení!

V čase zúriacej tretej vlny koronavírusu a plných nemocníc sa na redakciu Nového Času obrátil znepokojený obyvateľ obce Bolešov (okr. Ilava) so šokujúcim tvrdením.

Podľa jeho slov tamojší farár Štefan Kľúčik začal ľudí vyzývať, aby sa radšej nakazili covidom, a odrádza ich od vakcinácie. Kňaz to dokonca veriacim napísal aj na tohtotýždňové farské oznamy. V nich sa píše, že vyhlásenie v otázke očkovania, kde Konferencia biskupov Slovenska (KBS) nabáda veriacich, aby sa dali očkovať, nebrali ako záväzné učenie cirkvi. Kňaza už rieši žilinský biskup.

Sú v šoku! Jeden zo zúfalých obyvateľov Bolešova (okr. Ilava) sa obrátil na redakciu Nového Času. Ich farár vo svojich kázňach totiž podľa neho vyzýva k nákaze koronavírusom. „S veľkým znepokojením by som chcel dať do pozornosti kňaza z Bolešova, ktorý je symbolom dezinfo scény v regióne,“ napísal nám. Tamojší duchovný Štefan Kľúčik si robí „dobrý deň“ z vyhlásenia KBS v otázke očkovania a tvrdí ľuďom, aby to nebrali ako záväzné učenie cirkvi.

„Biskupi len chceli povzbudiť ohrozené skupiny ľudí k očkovaniu, ako sú aj oni sami, teda hlavne starších a ustrašených. No určite sa to netýka tých, čo covid prekonali, mladých do 35 rokov a tých, ktorým to neodporučí ich obvodný či odborný lekár. To, že diskriminačné nariadenia štátu neakceptujú týchto ľudí, čo to prekonali, tých, čo nemôžu byť vakcinovaní, či tých mladých, čo nepotrebujú nijakú vakcínu, neznamená, že sa majú dať tieto skupiny očkovať, a že by títo boli zahrnutí do vyhlásenia KBS,“ píše kňaz v oznamoch.