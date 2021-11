Slovensko dospelo do kritického bodu, primár Kulkovský reaguje: Pravda a realita, ktorú denne zažívame

Epidemiologická situácia na Slovensku je kritická. Ako píše na sociálnej sieti primár Milan Kulkovský, dôvodom, prečo musíme o tom informovať, nie je šírenie strachu, ale šírenie krutej reality, pravdy. A vôbec to tak podľa neho nemuselo byť.

Primár, ktorý často obetuje svoj voľný čas na osvetu o vakcinácii, ďakuje všetkým, ktorí sa dali zaočkovať. Ako zdôrazňuje, bez ich spolupráce by sa dnes už nemohli starať o tých, ktorí vede nedôverujú. A nemocniciam by nehrozil kolaps, už by skolabovali.

"Nemocnice nedokážu zabezpečiť odkladnú starostlivosť. Personál nemocníc sa stará o kovidových pacientov, očkuje a podáva monoklonálne protilátky. Starostlivosť o nekovidových sa odkladá. Dnes som robil vizitu na Covid oddelení. Už pri vstupe do prvej izby som mohol len konštatovať smrť pacientky. Kým som prešiel niekoľkými izbami, zomrela ďalšia. Do pár hodín odišli ďalšie dve. Postele, na ktorých pred malou chvíľou opustili tento svet, dlho prázdne nezostali…Toto sú fakty…pravda a realita, ktorú denne zažívame," uviedol 19. novembra v príspevku na sociálnej sieti. Celé znenie nájdete v našej galérii.

"Niektoré rozhodnutia sú ťažké. Dať sa zaočkovať k ťažkým rozhodnutiam ale nepatrí. Je to to najjednoduchšie a najbezpečnejšie, čo môžete urobiť pre to, aby ste zvýšili svoju šancu na úspešný boj s Covid-19. Verte lekárom a vedcom, nie ľuďom, ktorí rastú z nenávisti," apeluje na Slovákov.