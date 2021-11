Deň, keď sa Tatry prebudili do apokalyptickej krajiny: Od jednej z najväčších lesných kalamít ubehlo 17 rokov

Je to už 17 rokov, čo Tatry zasiahla víchrica, ktorá spôsobila jednu z najväčších európskych lesných kalamít. Rany, ktoré ostali na tatranských lesných plochách sa pomaly zaceľujú a niekde je už dokonca plnohodnotný les. Jeho skladbu sa však snažia lesníci zmeniť, aby bol stabilnejší a zdravší aj pri týchto meniacich sa klimatických pomeroch.

Pred 17 rokmi sa Tatry prebudili do apokalyptickej krajiny. Podvečer 19. novembra 2004 sa do Tatier prihnala Bóra, víchrica ohromnej sily, ktorá za pár hodín zničila viac ako 12-tisíc hektárov lesa. Bola to až nepredstaviteľná spúšť, ktorú po hrôzostrašnej noci našli ráno Tatranci. Do práce sa pustili nielen záchranári, ale doslova všetci začali odpratávať niekoľko metrov vysoké haldy popadaných stromov. Postupne v lese ostali už len lesní robotníci. Kalamitu o objeme dva milióny kubíkov dreva sa im podarilo odpratať za dva roky, no les sa z toho spamätáva dodnes.

„Okamžite po kalamite sa nám naskytla príležitosť začať robiť výskum obnovy lesa. Zasiahnuté územie sme rozdelili najprv do dvoch častí, jedna bezzásahová a druhá s aktívnym manažmentom obnovy lesa. Po obrovskom požiari kalamitnej časti nad Smokovcom na jeseň 2005 sme pridali aj tretie územie a porovnávali sme vývoj a obnovu lesa aj s nezasiahnutým územím. Celkovo sme rozobrali 41 meraných veličín, ktorým sme prisúdili určitú váhu. Vedecké tímy doteraz sledujú, ako pokračuje vývoj lesných ekosystémov na plochách so spracovanou i nespracovanou kalamitou a porovnávajú ich s tými, ktorým sa vietor vyhol či územím, kde úradoval oheň a tiež lykožrút," hovorí botanička Zuzana Homolová, vedúca Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici.