Onkologickej pacientke Gabriele konečne svitla nádej: Vďaka Novému Času mi schválili liečbu!

Nemožné sa stalo skutočnosťou! Onkologickej pacientke Gabriele Vaškovej z Duboviec (okr. Skalica), o ktorej Nový Čas písal pred troma týždňami, konečne schválili liečbu!

Gabriela (36) trpí zhubným nádorom mäkkého a spojivového tkaniva brucha, no poisťovňa Dôvera pri jej žiadosti o jediný liek, ktorý zaberá, uviedla, že je určený na iný druh nádoru. Kým sme na jej prípad neupozornili, Gabike finančne pomáhala len rodina a dobrí ľudia z OZ Pre dobro. Situácia sa však otočila k lepšiemu.

Ťažko skúšanej žene konečne svitla nádej. Po tom, ako sme zverejnili článok o jej osude, podala so svojím onkológom žiadosť o schválenie liečby ešte raz. Poisťovňa zrejme prehodnotila to, že hoci je liek Halaven určený na iný typ nádoru, Gabike preukázateľne zabral. „Schválili mi liečbu, dali mi 18 krabičiek až do konca decembra," písala nám do redakcie šťastná žena takmer hneď, ako sa to dozvedela.

Liečbu má nastavenú na každý týždeň. „Hneď v pondelok som dostala dávku a znášam to veľmi dobre,“ hovorí mladá žena, ktorej sa výrazne zmenil tón hlasu na radostný. „Chcela by som vám v Novom Čase veľmi pekne poďakovať. Pri svojom ochorení som sa naučila, že všetko zlé je na niečo dobré. Napriek mojej zlej situácii som stretla toľko pozitívnych ľudí, až som si uvedomila, že bojovať sa ozaj oplatí. Ďakujem aj poisťovni za prehodnotenie mojej žiadosti,“ uzatvára spokojná mladá žena. Gabika je pripravená bojovať ďalej.