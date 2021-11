Šéfka ŠÚKL medzi držiteľmi ocenenia Biela vrana: Cítila som podporu a silu občianskej spoločnosti

Organizátori už po štrnásty raz slávnostne odovzdali ocenenia Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra. Ocenenia získali tri príbehy, ktoré vracajú ľudí k podstate demokracie. Po prvý raz v histórii ocenenia sú všetkými laureátkami ženy. Cenu si prevzali v stredu večer.

"Všetky tohtoročné laureátky upriamujú našu pozornosť na to, čo potrebujeme, aby sa naša demokracia tiež zregenerovala a stala silnou. Zároveň nám svojím príkladom ponúkajú riešenia. Ako by sme mohli spoločne prekonať súčasnú krízu, ktorá sa v súčasnosti vyostruje," povedala členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk. Ocenenou sa stala aj riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová. Ústav vypracoval v čase pandemickej krízy nezávislé hodnotenie neregistrovanej vakcíny Sputnik. Baťová zaň čelila bezprecedentným mediálnym aj politickým tlakom, a to nielen na domácej scéne.

Toto ocenenie sa udeľuje ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie," uviedol na sociálnych sieťach v stredu večer ŠÚKL.

"Ocenenie Biela vrana prijímam s rešpektom. Cítila som podporu a silu občianskej spoločnosti, ktorá sa veľmi rýchlo zmobilizovala. Ukazuje nám to, že za hodnoty má zmysel bojovať, pretože na nich záleží množstvu ľudí naprieč celým Slovenskom. Je to pre mňa záväzok, aby som na občiansku spoločnosť nezabudla a pomáhala jej – bez ohľadu na to, v akej pozícii v mojom ďalšom živote budem,“ uviedla Baťová. Viac z jej príhovoru nájdete v našej galérii.

