Slonice z Maja a Gula si zvykajú na novinku: V bojnickej zoo cvičia chránený kontakt

Slonice Maja a Gula z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach si po zmene pavilónu privykajú i na nové zaobchádzanie. Ich ošetrovatelia začali realizovať typ chovu v podobe chráneného kontaktu, ktorý má priniesť benefity nielen sloniciam, ale aj im.

Zoo k zmene pristúpila na základe odporúčaní Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA). "Tým, že sme slony minulý rok presťahovali do nového pavilónu, zmenili sa i podmienky chovu. Slony učíme na chránený kontakt, ide o prácu s nimi cez mreže pomocou targetu, čo je predĺžená ruka ošetrovateľa. Ide o paličku, na ktorej je bod, teraz na nej máme umiestnenú tenisovú loptičku a slon sa musí učiť na ten bod reagovať," načrtol ošetrovateľ Marián Lomnický, ktorý sa o slonice stará 16 rokov.

Základom podľa neho je, aby sa slony naučili čelom dotknúť targetu. "Maja je inteligentnejšia, tá to hneď pochopila. Je aj pahltnejšia, naučila sa to robiť pomocou maškŕt. Gula je bojazlivejšia, robí nám trošku problémy. Priamy kontakt im určitým spôsobom aj chýba, 36 rokov boli naučené na niečo iné," podotkol.

Na nový typ chovu si privykajú i ošetrovatelia, keďže v starom pavilóne mali so slonicami neobmedzený kontakt. "Pre nás je to bezpečnejšia práca. Slony sú predsa len divo žijúce zvieratá a sú i nebezpečné. Slonica váži štyri tony, ja mám približne 90 kilogramov," vysvetlil Lomnický. Nový typ kontaktu cvičia slonice druhý mesiac, ošetrovatelia za nimi priamo chodili ešte pred mesiacom.

"S požiadavkou, aby sme prešli do roku 2030 na chránený kontakt, prišla EAZA. Naši chovatelia sa preto zaoberajú tréningom, aby sme do roku 2030 boli na takej úrovni, aby sme spĺňali všetky požiadavky," uviedol hovorca zoo Pavel Procner. Chránený kontakt by podľa neho mal priniesť progres v chovateľstve, slon africký je za istých okolností i nebezpečným zvieraťom.dodal.