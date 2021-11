U seniorov s Alzheimerom v Nitre robí doslova zázraky: Dojímavý pohľad, ako pomáha obyčajná bábika novorodenca

Seniori, ktorí trpia Alzheimerom, dostali jedinečnú pomôcku na terapiu. Nitrianske zariadenie Borinka Alzheimercentrum pre nich vyhralo bábiku, s ktorou robia úžasné pokroky. V čom je taká výnimočná?

Realistická bábika, ktorá verne pripomína novorodenca, robí u starkých doslova zázraky. "Začalo to nenápadne, keď sa naša kolegyňa Sabina Barantalová zapojila do súťaže na FB - stránke o ručne robenú realistickú bábiku/ s reálnou váhou novorodenca/ určenú na terapeutické účely, ktorú na jej veľké prekvapenie aj vyhrala," píše na sociálnej sieti Borinka Alzheimercentrum. "Bábika následne poputovala do BORINKY- ALZHEIMERCENTRA, kde robí úžasné veci, o čom svedčia aj tieto videá," dodáva zariadenie, ktoré ju získalo aj vďaka organizátorkám projektu Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok.

"Pomáha starkým zlepšovať ich zdravotný stav, jedna babinka sa dokonca rozrozprávala a dala jej meno Anička. Bábiku v hodnote 360 € nám darovala pre starkých pani Mária s dcérou Barborkou a my sme šťastní, že sme ju mohli doručiť tam, kam trepalo," uvádzajú na sociálnych sieťach organizátorky každoročného vianočného projektu pre seniorov. Ako píše portál NitraDeň.sk, túto terapiu využíva množstvo zariadení, pretože bábiky podporujú sociálne kontakty či aktivitu u pacientov a pomáhajú im oživiť spomienky. Pacienti majú opäť nadobúdať pocity bezpečia, lásky, znižujúc tak iné nepríjemné pocity spojené s ich chorobou.

Prípady stúpajú

Poruchy pamäti môžu byť v starobe časté, demencia však k normálnemu starnutiu nepatrí. Najčastejšou formou demencie je práve Alzheimerova choroba. Pre globálny nárast počtu prípadov na celom svete je venovaný tomuto ochoreniu celý mesiac september. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.