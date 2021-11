Snímka fotografky Daniely je na titulke prestížneho časopisu: Makro záber vlasu ohúril Američanov

Jej fotografia opäť zaujala! Astronómka Daniela Rapavá (65) z Rimavskej Soboty opäť púta pozornosť svojimi snímkami.

Po britskom denníku The Guardian, kde zverejnili jej fotku zamrznutej mydlovej bubliny, má najnovšie titulku v časopise The Physics Teacher v USA. Tam publikovali makro záber vlasu.

Jedinečná fotografia vlasu od astronómky sa tento mesiac dostala na titulku amerického časopisu The Physics Teacher. Nebolo to pritom prvýkrát. „Spolupracujem s nimi od roku 2015. Moju zamrznutú bublinu dokonca majú už dlhšiu dobu ako titulnú fotku na sociálnej sieti,“ uviedla Daniela, ktorej sa tentoraz jedným ťahom podarilo vytvoriť pomocou vlasu a lomu svetla zaujímavú pestrofarebnú fotografiu.

„Ide o ohyb svetla na nasvietenom vlase pri tmavom pozadí. Voľným okom je to takmer neviditeľné, lebo farby sú sústredené v úzkom priestore a ja som ich roztiahla pohybom fotoaparátu. Je to netradičný prístup, takéto snímky ešte nikde neboli zverejnené,“ prezradila Rapavá, ktorá nepoužíva na fotografovanie drahú špeciálnu techniku. „Nepotrebovala som žiadne extra prístroje, len nápad. Fotila som ako obvykle, bežný m makroobjektívom 100 mm,“ ozrejmila astronomička. Aj iné Danieline fyzikálne fotografie obleteli svet a získali mnoho prestížnych ocenení. Jednou z najznámejších je fotografi a zamrznutej bubliny, ktorá sa objavila na titulke britského denníka The Guardian.

Ďalšie jej snímky upútali porotu najviac spomedzi 3 600 fotografií a boli aj vo francúzskom National Geographic či na pohľadnici v Madride. Bodovala už aj v Spojených štátoch amerických na súťaži SPIE Annual International Day of Light Photo Contest, kde skončila na striebornej priečke.