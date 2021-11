Jesenný baby boom v Bojniciach nekončí: Zoo chystá ďalšie prekvapenie, prvý raz v histórii pribudne aj populárne zviera

Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach doplnila antilopa jeleňovitá a pásavec guľovitý. Mláďatá sa tam narodili v uplynulom období, zo zoo naopak odišli dve samičky a jeden samec antilopy Dikdik Kirkov, ktorí rozšíria chov v Slovinsku, respektíve Dánsku.

TASR o tom informoval hovorca zoo Pavel Procner. "Novým domovom dvoch samičiek antilopy Dikdik Kirkov sa stala Národná zoologická záhrada v slovinskej Ľubľane, samček putoval do Safari Ree Park v Dánsku a ďalší odíde v blízkom období do zoologickej záhrady v Plzni," uviedol Procner.

O odchode antilop podľa neho rozhodol koordinátor Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií na základe faktu, že vo výbehu bojnickej zoo je nadbytočný počet kusov tohto druhu, a to vzhľadom na veľkosť výbehu. Navyše samičky spĺňali tie najlepšie predpoklady na rozmnožovanie svojej populácie. "Po transporte posledného Dikdika do Českej republiky sa ale do Bojníc nebudeme vracať s prázdnymi rukami. Po prvý raz v histórii privítame veľmi obľúbené a populárne zviera. O jeho príchode budeme informovať už čoskoro," dodal Procner.