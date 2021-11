V Gelnici po zámene pozemkov chystajú veľké sťahovanie a koniec čiernym stavbám: Pri Háji sa neocitnú v háji

Veľké sťahovanie! Gelnická samospráva sa rozhodla po výmene pozemkov vytvoriť novú lokalitu a zamedziť tak ďalším čiernym stavbám. Bývanie nižšieho štandardu získa vyše dvesto obyvateľov z centra, pod Turzovom a z osady Háj.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Práve pod ňou vybudujú aj inžinierske siete vrátane školy a mal by to byť svetlý príklad nového začiatku, aby sa neocitli, takpovediac v háji. Peter Mirga (30), ale aj Alojz Dirga (58) bývajú v načierno postavených chatrčiach časti Háj a sťahovanie sa má týkať aj ich rodín. "Už aby to bolo zajtra, tešíme sa, že konečne budeme mať riadnu strechu nad hlavou," povedali spoločne.

Primátor Gelnice Dušan Tomaško pre Nový Čas uviedol, že takto chcú vyriešiť čierne stavby najmä v centre mesta, kde sa uvoľnia stavebné plochy. "Vďaka zámene pozemkov získa mesto majetok v hodnote 150-tisíc eur a môžeme v lokalite Háj postaviť sociálne, nadštandardné byty, kde vybudujeme aj inžinierske siete a tiež školu. Samozrejme aj chodník popri ceste," spomenul Tomaško, ktorý chce ich niekedy kráľovské mesto definitívne zbaviť maringotiek a chatŕč.

Primátor Gelnice Dušan Tomaško. Zdroj: kz, Nový Čas

"Postavili ich načierno, bez zmluvy a na pozemkoch mesta. Navyše sa tu kopil odpad, za ktorý nikto nič neplatil. S vyprataním to však nie je ľahké, preto ponúkame riešenie v podobe nového a slušného bývania. Týka sa to celkovo až 218 osôb aj s deťmi, ktorým budú k dispozícii terénni sociálni pracovníci, poriadková služba a počítame tiež s komunitným centrom," dodal primátor. S projektovou dokumentáciou chcú začať budúci rok a následne aj s výstavbou.