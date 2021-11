Statočného Janka sprevádza zákerné ochorenie od 15 rokov: Nádor dvakrát porazil, teraz bojuje znova

Už šesť rokov zo všetkých síl bojuje so zákerným ochorením. Statočný Janko Sivák (21) z Hubovej (okr. Ružomberok) trávi viac času v nemocnici ako doma.

Zistili mu totiž nádor na mozgu, ktorý mu lekári dvakrát vyoperovali, no po čase začal rásť znova. Nádej vidia v liečbe v Nemecku, ktorá je však finančne náročná. Príbeh Jankovho neúnavného boja s chorobou vyrozprávala Novému Času jeho sestra Ivana (30), ktorá by mu zniesla aj modré z neba. Janko je momentálne pripútaný na lôžku a všetky sily vrhá do boja so zákerným ochorením.

Súrodenci Sivákovci prežívali detstvo v lone krásnej prírody na Liptove. Krásne spolunažívanie prelomil rok 2015, na ktorý nikdy nezabudnú. „Janko začal mať veľké bolesti hlavy. Po dlhých dňoch či týždňoch vyšetrovania prišla zdrvujúca správa: „Váš syn a brat má nádor na mozgu,“ hovorí nešťastná Ivana s tým, že jej braček je veľký bojovník, ktorý sa postavil chorobe čelom. Bol prevezený na detskú onkológiu do Banskej Bystrice, kde podstúpil prvú operáciu a začal liečbu ožarovaním a chemoterapiou. Práve tu sa začala dlhá a ťažká púť strachu, sĺz a hľadania sily na ďalší boj.