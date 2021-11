Učitelia z Lučenca neskrývajú obavy: Prečo chodia žiaci do školy aj po pozitívnom samoteste?!

Učitelia neskrývajú obavy! Školy neberú do úvahy výsledky domácich antigénových testov, ktoré ukážu pozitivitu žiaka. Jeho spolužiaci (aj s prípadnými príznakmi ochorenia) neostávajú v karanténe, ale ďalej chodia do školy. Do karantény idú až vtedy, keď má žiak pozitívny klasický antigénový či PCR test.

Pedagógovia z najväčšej školy v Lučenci majú strach vyučovať v takýchto triedach. Podľa ministerstva školstva, regionálnych hygienikov a aj pediatričky je však tento postup správny. „Choré deti sedia v škole a šíria medzi sebou nákazu, nosia ju domov, ale my máme krásne čísla, pretože školy sú otvorené. Ak každý žiak nakazí len jedného člena domácnosti, nemocnice budú plné,“ sťažuje sa pedagogička zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, kde sú v karanténe dve triedy.

„Žiakovi vyšli dva domáce testy pozitívne, trieda dnes zostáva doma, ale antigénový test v nemocnici mu vyšiel negatívne. Trieda má teda zajtra prísť do školy, aj keď ďalší piati žiaci majú príznaky. Doma mu urobili tretí test, opäť pozitívny. Má sa prihlásiť na PCR, dovtedy budú spolužiaci chodiť do školy,“ krútila hlavou v stredu učiteľka. Podľa jej slov je rovnaký nezmysel aj to, že ak žiak zistí pozitivitu v nedeľu, netýka sa to školy, aj keď v nej do piatka bol. Podľa vyjadrenia z tlačového oddelenia ministerstva školstva a RÚVZ v Lučenci, žiaci z triedy, v ktorej mal ich spolužiak pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy.

A to dovtedy, pokiaľ nie je jeho pozitívny výsledok potvrdený PCR testom alebo Ag testom z mobilného odberového miesta. „Všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec postupujú v zmysle platného školského semafora,“ informoval hovorca Lučenca Andrej Barančok s tým, že riaditeľ ani zriaďovateľ nemôže zavrieť školu ako celok. „Riaditeľ po informovaní zriaďovateľa môže preventívne prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach, v ktorých sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním,“ zakončil. „Ak je pozitívny domáci antigénový test, dieťa má ísť oka­mžite na antigénový test do MOM, kde sa potvrdí alebo vyvráti pozitivita. Ak je antigénový test negatívny, je to v poriadku,“ vraví pediatrička Elena Prokopová.