Michaela učí na gymnáziu v Košiciach aj napriek hendikepu: Nevidiaca pedagogička odhalí každý ťahák!

Gymnazisti nikdy nechápu, ako im môže odhaliť všetky ťaháky. Michaela Haneková (36) už osem rokov učí na Premonštrátskom gymnáziu v Košiciach dejepis a občiansku výchovu.

Učil alebo učí aj vás pedagóg so silným životným príbehom? Ozvite sa nám na tip@novycas.sk

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Problémy so zrakom mala už od detstva, ako tínedžerka nakoniec zrak úplne stratila. Od nasledovania svojho sna ju to však neodradilo a podarilo sa jej vyštudovať za učiteľku. Aj keď dnes už vôbec nevidí, sluch jej funguje na 200 percent. Vďaka tomu dokáže s ľahkosťou kontrolovať svojich žiakov, ktorí si občas skúšajú uľahčiť skúšanie či písomky pomocou ťahákov alebo nápovedou od spolužiakov.

Michaela (36) sa narodila ako zdravé dieťa. Neskôr sa dozvedela, že o jej osude sa rozhodlo v prvých dňoch života. Lekári ju vtedy umiestnili do inkubátora, kde jej kyslík poškodil oči. Doktori na to prišli až po troch mesiacoch, keď sa ako novorodeniatko otáčala za sluchom a nie svetlom. „Od šiestich rokov som už mala 10-ky dioptrie. Ako desaťročná som mala za sebou 18 operácií očí, no so žiadnym výsledkom. Jedného dňa, keď som mala 15, sa mi zdvihol vnútroočný tlak. Na ďalší deň som už nevidela nič,“ hovorí Michaela, ktorá chcela pôvodne študovať umenie. Kvôli hendikepu sa však rozhodla nasledovať svoju druhú vášeň – históriu. Priznala, že učiteľkou spočiatku vôbec nechcela byť. „Stále som viac inklinovala k hudbe, umeniu a divadlu. Rodičia mi však dohovorili, že mám ísť na normálnu školu a zhodou náhod sa práve vtedy otváral odbor učiteľstvo na Katolíckej univerzite,“ spomína pedagogička.

Žiaci jej pomáhali

Na košické Premonštrátske gymnázium nastúpila v roku 2013 pri jeho vzniku. „Žiakom bolo od prvej chvíle všetko jasné, keďže sa po škole pohybujem s bielou paličkou. Predstavila som sa, povedala, že uši mám veľmi dobré a zoznámila som sa s nimi. Snažila som sa každého vnímať podľa hlasu a priradiť si k nemu mená. Svojim novým žiakom stále dávam možnosť opýtať sa ma čokoľvek, čo chcú, na čo sú zvedaví,“ opísala Michaela jej otvorený vzťah so študentmi. Dodala, že je pre nich v prvom rade priateľka a až potom učiteľka. „Žiaci boli vždy ochotní, kým som ešte nemala pracovnú asistentku, sami mi zapisovali chýbajúcich aj známky do môjho zošita. Neskôr ich učitelia v zborovni prepísali do triednej knihy,“ približuje svoje vyučovanie.