Milovníci zimy, zbystrite: Kým väčšinu Slovenska trápi dážď, v Tatrách úraduje Perinbaba!

Kým na väčšine Slovenska prší, vo Vysokých Tatrách opäť úraduje Perinbaba! Lomnický štít a Lomnické sedlo vo Vysokých Tatrách v utorok zahalila snehová pokrývka.

Ako uvádza iMeteo.sk, aktuálne sneží práve v najvyšších polohách Vysokých Tatier. Sneh má byť prevažne mokrý, no na Lomnickom štíte a na Lomnickom sedle sa postupne vytvára nová snehová pokrývka. Portál informuje, že hranica sneženia bude postupne klesať a sneh sa môže objaviť už aj v nadmorskej výške od 1300 m n. m. Ďalšia vlna zrážok dorazí vo štvrtok a na horách môže opäť nasnežiť. Live kamera z našich hôr ukazuje, že sneženie na Lomnickom štíte neustáva a vodovo-snehová pokrývka zahalila aj samotnú kameru.

Aké počasie nás čaká v stredu?

V stredu bude prevažne oblačno. Teploty 9 až 14 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C. Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C. Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 8 stupňov C. Vo výške 1500 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 5 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 2 stupne C.