Čaro príbehov spojili s pomocou malým autistom: Kalendár Dobšinského rozprávok v podaní detí z Gemera!

Zmenili sa na rozprávkové bytosti! Kalendár inšpirovaný príbehmi legendárneho spisovateľa Pavla Dobšinského krstil v priestoroch Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote známy herec František Kovár.

Výťažok z Labyrintu Dobšinského rozprávok, v ktorom je stvárnených 12 krásnych povestí, poputuje malým autistom, aby vo svojom komplikovanom vnútri pocítili aj oni kúsok radosti. Za projektom Mušky stoja umelkyne Ivana Jackuliaková a fotografka Petra Rapčanová, ktoré minulý rok predstavili svoj prvý kalendár Zrniečka Gemera-Malohontu.

Vtedy boli v hlavnej úlohe novorodenci a kalendár mal veľký úspech. „Rozhodli sme sa každý rok vytvoriť niečo, čo odprezentuje náš kraj a ľudí, ktorí tu žijú a tvoria,“ uviedla Ivana. Projekt v sebe ukrýva niekoľko hlbokých myšlienok a okrem pomoci deťom je jeho cieľom prepojiť tradície a múdrosť našich predkov a pretaviť ich do 21. storočia.

Tento rok sa autorky projektu rozhodli pre Dobšinského rozprávky. Deti z Gemera sa tak zmenili na fantazijné bytosti z rozprávok Soľ nad zlato, Dvanásť mesiačikov, Jelenček či Janko Hraško. Kalendár pripravovali počas celého roka, fotili v každom ročnom období.

„Pokúsili sme sa vytvoriť niečo naozaj rozprávkové. Fotenie, ktoré sa uskutočnilo v tomto regióne, trvalo niekedy 15 minút a inokedy aj 6-7 hodín,“ ozrejmila s úsmevom Jackuliaková, ktorá šila pre deti rozprávkové oblečenie. Výťažok z predaja kalendárov poputuje do triedy pre autistické deti, ktoré navštevujú školu Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Venovaný najzraniteľnejším

Krstným otcom výnimočného kalendára je herec František Kovár. „Kalendár s motívom Dobšinského rozprávok sa mi veľmi páči, no o to viac sa mi páči myšlienka pomoci autistickým deťom,“ uviedol známy herec. Želá si, aby malí autisti, ktorým je výťažok z kalendára určený, pocítili vo svojom komplikovanom vnútri kúsok ľudského šťastia. „Život je o rovnováhe - v dobrom aj v zlom, v zdraví i chorobe, v bohatstve i chudobe. Snažíme sa o to, aby sa tí, ktorí to najviac potrebujú, tí najslabší a najzraniteľnejší, plnohodnotne integrovali do bežného života. Pretože nie všetci chápeme ich svet,“ zakončila Ivana, ktorá spolu s fotografkou Petrou chystá o rok ďalší charitatívny kalendár.