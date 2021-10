Bianka napriek nepriazni osudu nesedí so založenými rukami: Aby si zaplatila rehabilitácie, vyrába toto!

Život sa s ňou nemaznal, ale statočne bojuje. Bianka( 14) z Podhradíka (okr. Prešov) sa narodila s rázštepom chrbtice a pohybuje sa len pomocou vozíka.

Veľká fanúšička športu však rozdáva okoliu veľkú radosť aj svojimi nádhernými náramkami, ktoré vyrába. Zisk investuje do svojich rehabilitácií, aby odbremenila mamin rozpočet. A jedného dňa by chcela sedieť na tribúne Stadium Juventus, kde by si pozrela galapredstavenie bianconeri.

Podľa slov jej mamičky Tonky (35) sa Bianka narodila s otvoreným rázštepom chrbtice. „V šiestom mesiaci mi povedali, že niečo nie je v poriadku. Po narodení som ju videla len v inkubátore. Okamžite ju viezli na operáciu. Neurológ mi oznámil, že Bianka má mozog ako lieskový orech, nikdy nebude sedieť, nedokáže sa najesť, nebude rozprávať, nemá sací reflex. Nech ju dám pokrstiť, lebo viac ako tri dni neprežije. Našťastie nič z toho sa nepotvrdilo. Som šťastná, že ju mám,“ vyznala sa Tonka.