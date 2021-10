Originálne vyučovanie detí z Hlohovca: Žiaci strašili učiteľky aj z domu!

Perfektný nápad! Učiteľky zo Základnej školy Koperníkova v Hlohovci poriadne prekvapili nielen deti, ale aj samotnú riaditeľku.

Okrem toho, že žiaci mali prísť na posledné vyučovanie pred jesennými prázdninami v maskách ako na halloween, do strašidelného sa obliekli aj učiteľky.

„Keďže sme sa učili posledný deň pred prázdninami, povedali sme deťom, aby prišli do školy v halloweenskom oblečení. Učíme prezenčne, ale aj dištančne. Nechceli sme, aby deti, ktoré sa učia z domu, boli o tento deň ukrátené, tak sme im povedali, aby sa aj ony nahodili pred počítačmi do masiek. Musím uznať, že túto úlohu splnili do bodky,“ teší sa riaditeľka školy Denisa Králičová.

O najzábavnejší bod programu sa postarali samotné učiteľky. „Skoro som odpadla, keď som ich videla! Do masiek sa obliekli aj moje kolegyne! Bolo to nesmierne milé a veľmi sa teším, že mám v škole takýto skvelý tím. Všetky deti si to užívali, bol to dobrý nápad. Dokonca som sa tých za monitorom, ktoré učia z domu, aj sama zľakla! Na maskách si teda dali extrémne záležať,“ dodala riaditeľka s úsmevom.