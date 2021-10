Fascinujúca hra svetiel a zvuku! Biela noc rozžiarila metropolu východu

Ulice metropoly východu sa zaligotali rozličnými farbami, svetlami a doplnkami. Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku Biela noc v Košiciach bol počas toho roka výnimočne rozdelený do troch októbrových víkendov.

Milovníci umenia, ale aj bežní okoloidúci boli vtiahnutí do nezvyčajnej a pútavej hry svetiel a zvuku. Čo návštevníkov najviac fascinovalo?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Veci a budovy dostali dušu

Lenka (20) Pavlovce a Vojtech (21), Haniska

Pre mňa je to premiéra, dnes sa mi to už konečne podarilo. Roky som sa sem chystala, ja milujem umenie, máme to aj v rodine, mám k tomu dosť blízko. Okúzlila nás aj krásna fontána, ale aj táto videoprojekcia na Námestí Maratónu mieru. Hra farieb a zvuku je skutočne fascinujúca,“ povedala Lenka, ktorú doplnil priateľ Vojtech. „Ja síce umelec nie som, ale Biela noc je pre mňa skvelá príležitosť vyjsť si von s kamarátmi, priateľmi a mojou priateľkou, vidieť nové, zaujímavé a pekné veci. Vďaka farebnému osvetleniu dostala táto budova úplne iný ráz aj dušu. Je skvelé, že sa takéto festivaly robia, myslím, že to mladej generácii dokáže reálne a prakticky priblížiť, ako vyzerá dnešné umenie.“