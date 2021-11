Slovenská princezná Merida pochádza z Hurbanova: Neskrotná Cynthia víťazí v 3D lukostreľbe

Akoby z oka vypadla populárnej postavičke z dielne Disney! Cynthia Házelmayerová (17) z Hurbanova prepadla 3D lukostreľbe.

Jej terče sú imitácie zvierat v životnej veľkosti, ktoré sa pohybujú. Šikovné žieňa, ktoré strieľa z luku ako škótska princezná Merida z populárnej rozprávky Neskrotná, je dokonca v nezvyčajnej disciplíne majsterkou Slovenska.

K nevšednému športu sa krásna Cynthia (17) dostala náhodou. „Na začiatku 9. triedy na základnej škole sa otváral nový krúžok. V tom období som už piaty rok hrala hádzanú, ale mala som problémy s kolenami, takže to bolo tak, že skúsim a veď uvidíme, ako ďalej. Zásluhu na tom má aj moja najlepšia kamarátka Lucka, ktorá si to chcela vyskúšať, tak ja a ešte niekoľko žiakov z našej triedy sme sa pridali. Oni s tým prestali celkom skoro, takže sme zostali len my dve,“ vraví.

Pomáha jej intuícia

V 3D lukostreľbe sa strieľa v prírode na imitácie zvierat v životnej veľkosti. „Terče majú určenú zónu zásahu a podľa toho sú aj body. Sú rôzne druhy lukov, ja mám longbow, vychádza z anglického dlhého luku a strieľa sa drevenými šípmi,“ prezradila princíp. Je to dokonca súťažná disciplína a Cynthia je v nej úspešná.