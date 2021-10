Sympatický ortopéd Michal má len 29, no stihol urobiť toľko, čo málokto: Do Ameriky a späť na Slovensko!

Michal má len 29 rokov, no počas svojej kariéry toho stihol už naozaj veľa. Úspešne pôsobil v Spojených štátoch, kde získal množstvo skúseností, pracoval so samými zvučnými menami v oblasti medicíny, pôsobil v prestížnych nemocniciach a súčasne si dopĺňal aj vzdelanie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Napokon ho však život zaviedol do Nemocnice AGEL Košice-Šaca, kde pracuje ako ortopéd. "Už pri nástupe na medicínu som vedel, že by som chcel robiť nejaký chirurgický odbor, najviac ortopédiu. Mal som šťastie a dostal som sa na Kliniku muskuloskeletálnej a športovej medicíny v Šaci, kde som prvýkrát uvidel na vlastné oči operáciu. Bol som tým úplne fascinovaný a po pár dňoch na klinike som vedel, že určite sa po škole chcem venovať ortopedickej chirurgii," spomína v rozhovore pre AGEL SK s tým, že tento odbor vyžaduje veľa času, obety a človek si musí zvážiť, či chce mať ustálený pracovný čas alebo niečo akčnejšie.

V piatom ročníku vycestoval do USA, konkrétne do štátu Georgia a mesta Atlanta, kde pôsobil na súkromnej ortopedickej klinike u doktora Scotta A. Barboura MD, s ktorým si veľmi sadli. "Bol milo prekvapený mojimi vedomosťami a skúsenosťami v oblasti ortopédie. Po pár mesiacoch strávených s ním mi povedal, že by chcel, aby som pre neho v budúcnosti pracoval, a tak som začal zvažovať atestáciu v Spojených štátoch," spomína Michal s tým, že sa vrátil na Slovensko, dorobil si štátnice v šiestom ročníku a následne išiel späť do USA.

Mal totiž možnosť stáže v harvardskej nemocnici Massachusetts General Hospital, ktorá patrí medzi najprestížnejšie nemocnice na svete. Pracoval tam priamo s jedným z najvýznamnejších ortopedických chirurgov na svete, špecializoval sa na hornú končatinu.