Operený unikát z Papuy v Banskej Bystrici: V Arakove sa zabýval zobákorožec Viktor

Medzi farebných krásavcov a krásavice pribudol ďalší fešák. Návštevníkov v jednom z obchodných centier v Banskej Bystrici čaká ďalšie prekvapenie.

Okrem viac ako 10 veľkých papagájov v Arakove, kontaktnej zoo so vzácnymi druhmi exotických vtákov, pribudol celoslovenský unikát. Je to krásavec s obrovským zobákom - zobákorožec papuánsky menom Viktor.

Aj o tohto jedinečného operenca sa starali majitelia od mláďaťa. Preto je veľmi kontaktný a prítulný k ľuďom. „Je to jediný takýto druh na Slovensku,“ hovorí Dorotka (35) z Arakova. Viktor má 4 roky a bol kupovaný od chovateľa z Talianska. „Jeho majiteľ ho od začiatku kúpal, staral sa o neho a sedávali spolu pred televízorom a doslova na gauči. Takýto zážitok, dotknúť sa zobákorožca, majú ľudia na Bali. Je to fakt európska rarita,“ vysvetľuje Dorotka s tým, že cena tohto zoborožca je okolo 6-tisíc eur, ale v niektorých prípadoch sa môže pohybovať od 15-tisíc eur vyššie. Dožiť by sa mal až 50 rokov.



Zobákorožec papuánsky

V prírode obýva západnú časť ostrova Papua a sever súostrovia Moluky. Jeho potrava je zložená z ovocia, semien, ale tiež napríklad včelích plástov. Zobákorožec papuánsky je druhým najväčším zástupcom svojho rodu. Zaujímavosťou je aj jeho výrazný pohlavný dimorfizmus. Rozdiel medzi samcom a samicou nie je len vo veľkosti, ale tiež vo sfarbení. Samec je čierny s oranžovou hlavou a krkom, samica je celá čierna, avšak s modrou kožou na krku a v okolí očí. Tiež sfarbenie zobáka je rozdielne.



