Namiesto pokojného bývania po krk v problémoch: Iveta kúpila stavbu v Modre, ukázalo sa, že ide o pamiatku

Chcela iba pokojne bývať, namiesto toho sa topí v problémoch! Iveta Slobodová (52) bojovala vyše 20 rokov o to, aby sa stala výlučnou vlastníčkou domu v Modre.

Keď si však chcela po rokoch dom konečne začať prerábať, zistila, že ide o národnú kultúrnu pamiatku (NKP)! Pamiatkový úrad ju pritom na túto skutočnosť dlhé roky vôbec neupozornil.

Nehnuteľnosť, ktorú Iveta v roku 1996 kúpila, sa nachádza v pamiatkovej zóne. Pôvodne mal dom troch rôznych vlastníkov, v roku 2019 ho po 22 rokoch súdnych sporoch získala do výlučného vlastníctva. Počas rokov prebehli viaceré štátne stavebné dohľady, keďže dom bol dlhodobo v havarijnom stave. Zúčastňovala sa ich aj pani Slobodová. Nemohla však investovať do rekonštrukcie, kým nevlastnila celý dom.

Na prízemí chcela mať obchodík a na poschodí bytovú jednotku. Keď však chcela začať s rekonštrukciou, prišiel šok. „Volala som na krajský pamiatkový úrad, keďže som vedela, že dom sa nachádza v pamiatkovej zóne. Tam mi oznámili, že môj dom je národnou kultúrnou pamiatkou už 27 rokov,“ opisuje. Od tejto chvíle to s jej domom išlo z kopca.

Zo susedného domu, ktorý bol pristavaný podľa nej bez akýchkolvek povolení, pritom zateká voda z odkvapu, čo poškodilo časť strechy. Dom však kvôli zložitým podmienkam, ktoré stanovil pamiatkový úrad, nemohla opraviť.Prišla o tisíce eurMajiteľka teda miesto domu, v ktorom chcela prežiť zvyšok života, vlastní ruinu, ktorú nemôže opraviť. „Po tom, čo som sa to dozvedela, som pol roka poriadne nespávala. Pýtala som sa pamiatkového úradu, prečo to nebolo napísané v liste vlastníctva, žiadala som doklady, papiere. Nedostala som nič,“ vysvetľuje. Ak by pamiatkový úrad riešil havarijný stav počas všetkých tých rokov, vyzeralo by to podľa nej úplne inak.