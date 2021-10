Koniec optimistických scenárov?! Vedec Čekan apeluje na Slovákov: Čo nevieme presne predvídať pri 3. vlne

Na Slovensku už pociťujeme 3. vlnu pandémie koronavírusu. Popredný slovenský vedec Pavol Čekan upriamuje pozornosť na to, že každý týždeň máme nárast hospitalizovaných v nemocniciach na COVID-19 približne o jednu tretinu.

"Takýmto tempom bude na začiatku novembra okolo 2000 ľudí v našich nemocniciach s ťažkým priebehom infekcie. A my nevieme, či to bude vrchol alebo sme len niekde v strede," uvádza v príspevku na sociálnej sieti. Čo sa týka úmrtí, tie sa podľa jeho slov držia zatiaľ v nižších číslach, ale stovka za deň bude realitou možno už čoskoro.

"Nepíše sa mi to ľahko. Tie čísla su zlé a žiaľ, budú ešte horšie. Nevieme presne predvídať vrchol 3. vlny a obávam sa, že mnohé optimistické scenáre sú už pasé," pokračuje a vysvetľuje, prečo sa mu práve toto píše ťažko. Dôvodom je, že pred 3. vlnou bolo dostupné očkovanie pre všetkých a mnohí sa dobrovoľne rozhodli to odmietnuť. V iných krajinách, kde očkovanie veľká väčšina prijala, rušia protipandemické opatrenia, no my na Slovensku zažívame znova déjà vu z 2. vlny, opisuje situáciu popredný vedec.

"Aj keď je toho času už strašne málo a viem, že to asi už veľa ľudí nepresvedčí, ale už aj 1. dávka vakcíny vás po 3 týždňoch ochráni pred hospitalizáciou na približne 85 %. Ak môžete, prosím vás, dajte sa ešte zaočkovať a pomôžte tak zmierniť 3. vlnu. Po hroznej 2. vlne som si myslel, že to už nikdy nebudem musieť napísať, ale... Prosím, obmedzte rodinné oslavy, svadby, stretnutia. Ak sa vám to dá, znížte mobilitu, pomôžte znížiť šírenie vírusu, dodržujte poctivo ROR. Vchádzame do zlej 3. vlny pandémie," apeluje Čekan na Slovákov s tým, že sa znova musíme spoľahnúť na našu spolupatričnosť, solidaritu, spoločenskú empatiu a zodpovednosť. Od toho bude podľa vedca závisieť počet úmrtí a hospitalizovaných na COVID-19.