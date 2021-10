Košická zoo bola zatvorená 105 dní: Úspech aj napriek výpadku zo začiatku roka

Zoologická záhrada Košice už v prvých dňoch októbra dosiahla vlaňajšiu celoročnú návštevnosť. Od začiatku roka do jej areálu zavítalo takmer 219 000 návštevníkov.

„Tento výsledok považujeme za úspech najmä preto, že zoologická záhrada bola zatvorená v tomto roku 105 dní v kuse. Najskôr to bolo od 7. januára do 10. februára z dôvodu vtáčej chrípky. Následne od 11. februára do 19. apríla sme boli nútení zatvoriť brány pre verejnosť z dôvodu protipandemických opatrení. Vlani nás covid zatvoril tiež, ale len na 40 dní,“ uviedol riaditeľ zoo Erich Kočner.

Do zoo v tomto období prišlo viac ako 160 000 návštevníkov. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zoo zaznamenala výrazne menej zahraničných návštevníkov, ich počet klesol asi o polovicu. Z nich najväčšie zastúpenie mali českí turisti, potom maďarskí, ukrajinskí a poľskí.

Ako ďalej informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová, už tradične lákali návštevníkov mláďatá. V tomto roku „zabodovali“ štvorčatá belaní tundrových, päť surikát, mláďatá makaka magota, ale aj antilop a pštrosov nandu. Stálej obľube sa teší dvojica medvieďat Filip a Máša zachránených z voľnej prírody v roku 2020. S veľkým záujmom sa stretli aj leopardy čínske.

V týchto dňoch je najväčšou atrakciou pre návštevníkov jelenia ruja. Impozantný samec dáva mohutným hlasom najavo svoju vládu nad „háremom“ samíc. Úplne inak sa ozýva iný druh jeleňa – wapiti sibírsky, ktorý láka samice pískaním. Zoo sa aktuálne pripravuje na otvorenie environmentálneho vzdelávacieho centra ZooDom na Mojmírovej ulici. V časti Altaj zase pribudnú dve voliéry pre nových obyvateľov tejto oblasti, a to líšky korzak.

„V súčasnosti zoo chová 1500 zvierat v 300 druhoch. Mimoriadnu pozornosť si zaslúžia zvieratá, ktoré sú už v prírode vyhynuté. K takým patrí priamorožec šabľorohý, ktorého Zoo Košice úspešne odchováva. Spomedzi vtákov je to napríklad bažant pestrý, ktorý nebol pozorovaný v prírode už 20 rokov,“ doplnila Malešová.