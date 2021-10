Hubárska sezóna ešte nekončí! Alenine úlovky vylákajú do lesa aj vás

Hubárska sezóna ešte ani zďaleka nekončí. Dôkazom môžu byť aj fotky Aleny z Ružomberka, ktorá si najskôr nafotila a potom pozbierala krásne kúsky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Čitateľka Alena huby miluje a zbiera ich tak často, ako sa dá. Dubáky, ktorých zábery poslala do redakcie Nového Času, našla doma v Ružomberku nad sídliskom Klačno. Ako dodáva, v oblasti majú mať veľa medveďov, preto využila možnosť, keď boli na okolí pilčíci. Stačila chvíľa a mohla sa pýšiť krásnymi dubákmi, ktoré si môžete prezrieť v našej galérii.

Súčasť jesenného jedálnička



Teplé nápoje, polievky i sezónne ovocie a zelenina by mali byť súčasťou jedálnička počas jesene. Odporúča to nutričná terapeutka zvolenskej nemocnice Ľubomíra Fraňová. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.

„Na jeseň je vhodné zaraďovať do jedálneho lístka polievku, ktorá organizmus zahreje. Či už je to zeleninová, tekvicová, hlivová alebo mäsový vývar, všetky sú vhodné,“ zhrnula terapeutka s tým, že menej by to mali byť zeleninové šaláty. Ako tvrdí, radšej si zeleninu treba pripraviť udusením, pečením alebo grilovaním. Pitný režim si podľa nej treba zabezpečiť pitím teplých bylinkových čajov, ktoré sa môžu dochutiť medom, citrónom alebo zázvorom. Pripomenula tiež, že pre podporu imunity je vhodné jesť sezónne ovocie a zeleninu. Patria sem jablká, hrušky, hrozno, červená repa, tekvica, ďalej napríklad huby a aj hliva. „Na podporu imunity slúžia aj bylinkové čaje, zázvorový, rakytníkový, šípkový, ale aj bylinky, ktoré sme si nasušili v lete,“ poznamenala.