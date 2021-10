Veronika napísala nevšednú knihu pre najmenších: Deti teší modlitbičkami v šarištine

Silná žena zvláda veľa vecí naraz. Dôkazom, že to ide, je Veronika Lazoríková (35) z Veľkého Šariša (okr. Prešov). Mamička troch detí napísala knižôčku modlitbičiek v šarišskom nárečí, ktoré sú vyznaním detí rodičom.

Výdatne jej pomáhala iba 17-ročná Tamara Korečková, ktorá prispela ilustráciami. Veršíky v knihe sú v nárečí, aj keď Veronika pochádza z rodiny, kde sa rozprávalo výlučne spisovnou slovenčinou, hoci jej rodné mesto sa tiež nachádza v šarišskom regióne. „Kým moji spolužiaci používali nárečie bežne, u nás to nebolo zvykom,“ vraví Veronika, ktorá dlho odolávala komunikácii v nárečí.

„Aj keď na mňa niekto hovoril nárečím, vždy som odpovedala sebe prirodzenou spisovnou slovenčinou. Nikdy sa mi to nezdalo zvláštne. Význam nárečia, kultúrneho dedičstva som si začala uvedomovať, až keď som sa vydala a sama som sa stala mamou,“ prezradila autorka, ktorá sa vydala sa do rodiny Jána Lazoríka, v regióne známeho etnológa, zberateľa a šíriteľa používania nárečí. Zobrala to teda ako výzvu.

Kresbičky od susedy

„Som aktívnou novinárkou, celý život píšem, tak som si povedala, že by som i ja mala robiť osvetu, aby sa dedičstvo našich predkov zachovalo,“ prezrádza. Veronika má tri dcéry - Marianku (4), Terezku (2) a Dorotku (5). Preto napísala knihu modlitbičiek práve pre túto skupinu. „Napísala som modlitby v štýle, ako som sa modlila ja a ako učím modliť sa svoje deti. Ostáva mi dúfať, že deti i rodičov zaujme,“ dúfa. Ilustrácie do knižky urobila 17-ročná Tamara Korečková, najstaršia zo šiestich súrodencov.

„Je to moja suseda a birmovná dcéra, oslovila som ju na spoluprácu a som nesmierne šťastná, že to prijala, pretože to bol naozaj dobrý výber. Je to talentovaná mladá ilustrátorka, ktorá študuje digitálnu maľbu v Škole umeleckého priemyslu v Košiciach,“ skonštatovala Veronika. „Ilustrovať celú knihu bola pre mňa výzva. Mala som z toho obavy, ale brala som to aj ako cennú skúsenosť. Tešilo ma, že si môžem otestovať svoje schopnosti a že som mohla znázorniť naše mesto,“ uzavrela ilustrátorka. Kniha má 26 strán. Čoskoro sa dostane do predaja a bude stáť 8 €.