Dramatické chvíle na tiesňovej linke 155: Slovenka prestala dýchať, hrdinský zásah dobrovoľných hasičov

Keď operátor z tiesňovej linky 155 v stredu 6. septembra zodvihol zvoniaci telefón, počul zúfalú ženu, ktorá volala o pomoc. Ako informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, doma jej odpadla svokra Alenka a prestala dýchať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

So susedom, ktorý začul krik, ju začali oživovať podľa inštrukcií operátora. Avšak neúspešne. "Najbližšie k pacientke, doslova pár minút, boli dobrovoľní hasiči s automatickým externým defibrilátorom (AED) z Nitrianskeho Rudna a navyše preškolení v prvej pomoci v rámci nášho projektu First responder," uvádza Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnych sieťach s tým, že sa hralo o čas. Operátor ich zalarmoval a hasiči boli pri pacientke skôr ako záchranári. Do ich príchodu použili AED, podľa jeho hlasových povelov aplikovali 3x výboj a Alenke zrazu začalo srdce správne pracovať, uvádza operačné stredisko vo svojom príspevku.

Ako pokračuje operačné stredisko, po hospitalizácii, ktorá trvala 8 dní, bola pani Alenka prepustená do domácej starostlivosti a má sa dobre. „Som šťastná, že žijem a ďakujem za záchranu života,“ boli jej slová, keď sa dozvedala, komu a čomu vďačí za život. „A my dodávame, že ten malý prístroj s obrovskou silou a krkolomným názvom má zmysel. Zachraňuje životy. Samotný však nepomôže. Potrebuje k tomu záchrancov a najmä, ochotu pomáhať," uzatvárajú ľudia z tiesňovej linky. Celý text aj ich poďakovanie hrdinom nájdete v našej galérii.