Straty rátajú aj v Pieninách! Múzeum Červený Kláštor dosiahne len tretinu návštevnosti oproti roku 2019

Múzeum Červený Kláštor v Pieninách v tomto roku dosiahne zrejme len tretinu návštevnosti oproti roku 2019, ktorý ešte nebol postihnutý pandémiou koronavírusu.

Podobne ako vlani, aj v tomto roku tam prišlo menej návštevníkov. Kým v minulom roku zaznamenali pokles o 25-tisíc návštevníkov, v tomto roku je ich zatiaľ menej o takmer 15-tisíc. Pre agentúru SITA to povedal riaditeľ múzea Milan Gacík. Rok 2019 bol pre kartuziánsky kláštor rekordným. Jeho priestory a areál si pozrelo 71-tisíc ľudí. V roku 2020 ich prišlo už len 49-tisíc. V tomto roku ich bude podľa riaditeľa ešte menej. Citeľný prepad zaznamenali aj v auguste, keď sezóna vrcholila.

„V roku 2020 tu bolo v auguste viac ako 18-tisíc návštevníkov, v tomto roku sme mali v rovnakom mesiaci viac ako 11-tisíc návštevníkov. Celkovo sme mali v roku 2020 od januára do konca augusta 38 500 návštevníkov, za to isté obdobie tohto roka ich sem prišlo 24-tisíc,“ priblížil riaditeľ. Múzeum je síce otvorené celoročne, no ďalšie mesiace po hlavnej sezóne už počty podľa Gacíka veľmi nenavýšia. V mesiaci júl a august chodieva do múzea zhruba 60 percent návštevníkov.