Dávid Dobrík navštívil Slovensko s kamarátmi: Zábery, ktoré by fanúšikovia u youtubera nečakali

Po rokoch navštívil rodnú hrudu, kde nakoniec na chvíľu aj uviazol! Známy youtuber Dávid Dobrík je pôvodom z Košíc, no už roky žije a buduje svoju kariéru za veľkou mlákou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dobrík sa presťahoval do Ameriky ako dieťa. Zelená karta mu toto leto umožnila opustiť krajinu po prvý raz v jeho dospelom živote. Tú príležitosť oslávil cestovaním so skupinkou kamarátov. Navštívili aj Slovensko.

"Zamilovala som sa do slovenských hotdogov a rezňa. Som tak nadšená z cestovania po celom svete so svojimi priateľmi," napísala k fotkám z našej krajiny členka jeho partie Natalie., youtubera mohli vidieť v bratislavskom parku či na poli, jeho kamarátov zasa pri konzumácii tradičných slovenských jedál a výrobkov. V týchto dňoch je späť v USA, no ešte nedávno jeho návrat až tak ružovo nevyzeral, informuje portál People.

25-ročný youtuber mal problém vrátiť sa po spomínanom dvojtýždňovom výlete späť do Ameriky. „Prepáčte, nebol som príliš aktívny na sociálnych sieťach,“ vysvetlil podľa portálu Insider. „Všetci sa vrátili domov, pretože to trvá dlhšie a je to oveľa ťažšie, ako som si myslel," uviedol o vízach a zelenej karte počas svojho "uviaznutia" na Slovensku. V tom čase neprezradil, kde presne bol problém. Situáciu sa mu ale napokon podarilo vyriešiť. Hneď po príchode do USA Dobrík zverejnil fotku so známym obeliskom vo Washingtone a ďakoval tým, ktorí mu pomohli úspešne sa vrátiť domov.