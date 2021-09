Otázniky okolo tragickej smrti baču Jána († 46): Polícia prípad zastavila, užialená rodina reaguje

So smrťou manžela a otca sa nevedia zmieriť! Dvojčatá Dana a Jana (20), ale aj ich štyria ďalší súrodenci spolu s mamou Máriou (50) stále smútia za Jánom Babišom († 46), ktorého ešte v júni v tráve prešiel a rozmetal mulčovač.

Polícia stíhanie zastavila, vinníka nenašla. Stratu otca, ktorého stroj rozmetal na márne kúsky, ťažko prežíva najmä dcéra Jana. Tá Novému Času potvrdila, že zhruba pred mesiacom dostali od polície informáciu o zastavení stíhania.

"Niečo sa tu zakrýva a zrejme manipuluje, všetko chcú zvaliť na otca. Nesedí hneď niekoľko vecí. Týka sa to výpovedí kolegov. Vedúci tvrdí, že otec bol opitý, ale iní kolegovia pravý opak a aj naša mama, ktorá s ním telefonicky hovorila zhruba päť minút pred tragédiou, nepobadala, že by mal byť otec poriadne opitý. Traktor otca podľa policajného uznesenia prešiel až o 9.15, ale podľa pitvy je čas úmrtia už o deviatej. Navyše rozdelenie úloh sa malo udiať o siedmej ráno, hoci ľudia bežne prichádzali do práce až o 7.30," vraví Jana a nechápe, ako môžu vinu hádzať na jej otca, ktorý bol veľmi skúseným bačom.