Unikátne svadobné zábery! Neuveriteľné, s čím súhlasili mladomanželia: Grétka a Dávid si vyznali lásku pod vodou

Poriadne mokrá svadba! Mladomanželia Grétka (28) a Dávid (34) pristúpili na návrh fotografa Miqa Casha (39) a nechali sa zvečniť pod vodou. Rovno v oblečení, v ktorom si povedali vytúžené áno. Majú tak nielen krásnu a nevšednú spomienku, ale zažili aj kopec zábavy a adrenalínu. Nápad fotografa si však pochvaľujú.

Najskôr si urobili svadbu a na druhý deň po nej fotografie. Grétke (28) a Dávidovi (34) sa rozozvučali svadobné zvony v Humennom, fotenie mali 7. júla. Návrh fotografa ich najskôr zaskočil, ale potom súhlasili, lebo chceli mať nevšedné zábery, a to rovno pod vodou.

„Prvé sme urobili zábery na suchu, také klasické, až nakoniec vo vode. Ja som aj vizážistka, bola som zvedavá, ako dlho mi mejkap pod tou vodou vydrží. A bol to nakoniec zážitok na celý život,“ so smiechom dnes priznáva už mladá pani. Vo vode boli asi 45 minút. „Vychádzali sme asi na päťkrát a bola mi už aj dosť zima. Pripadalo mi to ako celá večnosť, ale oplatilo sa,“ dodáva. Až do extrémov Fotograf Miqo Cash (39) si prácu pochvaľoval.

„Je príjemné, keď ľudia prídu za mnou a chcú, aby som pre nich vytvoril niečo kreatívne, niečo, s čím žijete každý deň a zároveň vás to baví. Cítim vďačnosť,“ vraví s tým, že do svojej práce chce dať vždy originálnosť. Vzniku nevšedných záberov predchádzalo fotenie na inom zaujímavom mieste, z ktorého utekali hneď na ďalšiu lokalitu.

„Bolo asi 19.00, horúci večer, čakal som na hodinku pred západom. Voda a slnko sú dokonalý prírodný mix,“ pokračuje. Prvotná myšlienka bola zachytiť oboch tesne nad hladinou pred spadnutím do vody v suchých šatách. „Na to som použil krátky rebrík, aby som vytvoril dojem, že som výškovo nad nimi. Kvôli fotke som ochotný ísť do extrémov,“ dodáva so smiechom.

Zároveň vraví, že najťažšie je mať pod kontrolou svetlo, ktoré tvorí atmosféru, hlavne, ak sa fotí v pohybe. „Bolo to moje prvé fotenie pod vodou vôbec. V tej chvíli musím zvládnuť prácu viacerých ľudí, dávať pozor na detaily, na vlasy, ako plávajú šaty, pohyb tela, výraz,“ dodáva šikovný fotograf. Umelecké fotografie vo vode u neho stoja 400 - 500 eur.

Fotograf sa v minulosti preslávil aj snímkami, kde sa vlasy stali hudobným nástrojom. S týmito fotografiami vybojoval 7-krát striebro na medzinárodnej súťaži Eyeland Photography Awards.

Ďalšie ocenenia fotografa:

- 32 medzinárodných ocenení v prestížnych fotografických súťažiach.

-Fotograf roka 2015 v kategórii fashion v Londýne.

- V roku 2015 získal titul Európsky fotograf od Federácie európskych profesionálnych fotografov Brusel/Belgicko.