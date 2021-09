Infektológ Sabaka prináša znepokojujúce správy z Covid oddelenia: Ráno som začal prekladom pacienta na JIS

To, čoho sme sa po druhej vlne koronavírusu obávali, je tu. O realitu pondelkovej služby počas tretej vlny sa na sociálnej sieti podelil aj známy infektológ Peter Sabaka.

"A je to tu. Čakanie na vlnu skončilo. Pacienti nám pribúdajú. V Bratislave zatiaľ nie tak rýchlo ako inde, ale pribúdajú.V liečbe má všetko, o čom vieme, že pomáha (a ešte aj to, o čom aspoň dúfame, že pomáha)," uvádza Sabaka s tým, že muž potrebuje vysokoprietokový kyslík. Dávajú ho naplno a dúfajú, že to bude stačiť. Ďalší stupienok je až pľúcna ventilácia...

Infektológ podľa vlastných slov prežíva déjà vu zo septembra 2020. "Na oddelení je 12 pacientov od 30 do 85 rokov. Očkovaní sú len dvaja a aj tí sú na tom možno najlepšie. História sa opakuje. Akurát sme tomu mohli zabrániť. A drvivá väčšina úmrtí bude zbytočných. Ak by som patril k ľudom verejne spochybňujúcim význam a bezpečnosť očkovania, začal by som si spytovať svedomie," dodáva na sociálnej sieti Sabaka.