Správanie, ktoré nevedia objasniť ani odborníci: Známe nočné živočíchy bolo u nás možné pozorovať aj cez deň

Počas teplých septembrových dní bolo možné na oblohe pozorovať aj netopiere, hoci ide o nočného živočícha. TASR o tom informoval pracovník Mestských lesov v Bratislave Michal Noga s tým, že ani odborníci ešte presne nevedia toto ich správanie objasniť.

"Počas teplých, bezveterných septembrových dní sa na oblohe môže naraz objaviť i niekoľko desiatok netopierov, ktoré križujú oblohu rôznymi smermi. Sú to raniaky hrdzavé - netopiere, ktoré v lete osídľujú stromové dutiny či štrbiny v panelových domoch," uviedol Noga.

Tento druh sa podľa jeho slov sťahuje, podobne ako mnohé druhy vtáctva. V jesennom období zo Slovenska odlieta, no zároveň sem prilietajú raniaky zo severnejších oblastí Európy. "I ony však hibernujú, tzn. spia zimným spánkom, ktorý trvá od novembra do marca. Teplé dni možno ešte využívajú na lov drobného hmyzu, pretože pred migráciou i zimným spánkom potrebujú získať dostatočné tukové zásoby," spresnil pracovník bratislavských mestských lesov.

Zaujímavé podľa neho je aj to, že tento druh vydáva ultrazvukové signály na pomerne nízkej frekvencii. "Deti ho často počujú, ale dospelí pre zhoršujúci sa sluch už nie," podotkol. Od roku 2017 netopiere počas migrácie odborníci i sčítavajú. "Zapojili sme sa do medzinárodného pozorovania migrujúcich raniakov, ktoré organizujú rakúski kolegovia. Je to jednoduchá aktivita, keď počas jednej hodiny sledujeme vybranú oblasť a zaznamenávame pozorované raniaky," povedal Vladimír Nemček, chiropterológ z organizácie SAOLA ochrana prírody. Pre odbornejšie štúdie a výskum migrácie využívajú aj špeciálne nahrávače, ktorými zaznamenávajú ich ultrazvukové signály.

Ak by sa verejnosť chcela o netopieroch dozvedieť viac, môžu sa zúčastniť na edukačných programoch, ktoré na túto tému ponúkajú Mestské lesy v Bratislave či Ekocentrum v Devínskej Novej Vsi.